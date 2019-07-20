Клопп – про чемпіонський парад Ліверпуля: Я не був п'яним, усе пиво випив Аліссон

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився курйозною ситуацією під час чемпіонського параду мерсисайдців.

"Я багато разів прокидався зранку і не міг повірити, що ми дійсно виграли Лігу чемпіонів. Особливе досягнення після поразки у фіналі минулого року, це виглядало ще більш неймовірним.

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Люди думали, що я був п'яний в автобусі. Але це не правда, я випив лише два пива. Я просто виглядав п'яним – усе пиво випив Аліссон", – поділився Клопп у коментарі Goal.com.

Нагадаємо, Ліверпуль у минулому сезоні виграв Лігу чемпіонів, здолавши Тоттенхем у фіналі (2:0). Додамо, що голкіпер мерсисайдців Аліссон разом з нападником Роберто Фірміно стали переможцями Копа Амеріка-2019.

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