toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО - ЛУГАНО ГЕНТ - ОЛЕКСАНДРІЯ

Клопп – найкращий тренер місяця в АПЛ

18:35 171 Читать на русском
Клопп – найкращий тренер місяця в АПЛ
Юрген Клопп / АПЛ

П'ятниця 13-го навряд чи стане нефартовим днем для Юргена Клоппа. Німецький фахівець визнаний найкращим тренером місяця в АПЛ.

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп – найкращий тренер Прем'єр-ліги за підсумками листопада. Таким чином, представники Ліверпуля забрали обидві нагороди місяця, інформує офіційний сайт АПЛ.

Мане став найкращим гравцем місяця в АПЛ

У листопаді мерсисайдці провели 4 матчі чемпіонату Англії, у яких здобули 4 перемоги – над Астон Віллою, Манчестер Сіті, Крістал Пелас та Брайтоном. Ліверпуль наразі впевнено лідирує в АПЛ, випереджаючи Лестер на 8 очок, а Ман Сіті – на цілих 14.

Зауважимо, сьогодні Клопп підписав новий контракт з Ліверпулем, який розрахований до літа 2024 року.

Анчелотті провалився в Наполі: головні причини гучного фіаско легендарного тренера

blog_ava
Динамо – Лугано: повторення великої ганьби у Європі, або Жахливі промахи як заклик до глобальних змін
00:51
23054
Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп АПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Клопп офіційно підписав новий контракт з Ліверпулем
    Англія — 13:542721 Клопп офіційно підписав новий контракт з Ліверпулем
21
год
:
20
хв
Зоря
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук