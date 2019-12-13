Клопп – найкращий тренер місяця в АПЛ

П'ятниця 13-го навряд чи стане нефартовим днем для Юргена Клоппа. Німецький фахівець визнаний найкращим тренером місяця в АПЛ.

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп – найкращий тренер Прем'єр-ліги за підсумками листопада. Таким чином, представники Ліверпуля забрали обидві нагороди місяця, інформує офіційний сайт АПЛ.

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У листопаді мерсисайдці провели 4 матчі чемпіонату Англії, у яких здобули 4 перемоги – над Астон Віллою, Манчестер Сіті, Крістал Пелас та Брайтоном. Ліверпуль наразі впевнено лідирує в АПЛ, випереджаючи Лестер на 8 очок, а Ман Сіті – на цілих 14.

Зауважимо, сьогодні Клопп підписав новий контракт з Ліверпулем, який розрахований до літа 2024 року.

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