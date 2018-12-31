Клопп: 54 очки Ліверпуля – це щось неймовірне

Керманич Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від поєдинку 21-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті.

"Ми зголоднілі й на жодну секунду не задумуємось про відрив. Ми думаємо про те, що набрали 54 очки – це щось неймовірне. Це справді здається дивовижним.

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Продовжувати рух вперед – це все, чого ми прагнемо зараз. Важливо відновитися, а потім підготуватися до наступної гри з Манчестер Сіті. Усі знають, що Ман Сіті – фантастична команда. На планеті немає такої команди, яка приїжджає на їхній стадіон і думає про перемогу. Ліверпулю потрібно буде вийти на поле та зробити все, щоб досягнути необхідного результату", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Відзначимо, що матч Манчестер Сіті – Ліверпуль відбудеться на Етіхаді 3 січня. Початок зустрічі – о 22:00. Команди займають перші дві сходинки в турнірній таблиці АПЛ. Розрив між ними становить 7 очок на користь Ліверпуля.