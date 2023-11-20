Кривбас знайшов цікавого гравця у лавах своєї юнацької команди.

Півзахисник Олександр Постемський дуже схожий на одну з головних зірок українського футболу – Михайла Мудрика.

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Кривбас оприлюднив колаж, порівнявши двох "клонів". "Здається, гравець Кривбаса U-19 Олександр Постемський має від нас якийсь секрет. Дійсно схожий на Михайла Мудрика?" – написала прес-служба криворіжців.

Щоправда, наразі аналогії можна проводити лише за зовнішністю. 17-річний Постемський провів 4 матчі у чемпіонаті України U-19 і не відзначався результативними діями.

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