"Кажу як нападник: нині Лукаку входить до п'ятірки найкращих форвардів Європи. Йому не пощастило мати техніку Мессі, але він повністю викладається у грі в плані швидкості, фізики, рішучості, характеру.

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Розумієте, командна робота виглядає так: є ті, хто бере, і ті, хто віддає. Лукаку віддає. Своїм партнерам він дає більше, ніж отримує взамін, він лідер. Лукаку стягує на себе увагу та вивільнює простір для інших", – цитує німця Passione Inter.

До слова, в нинішньому сезоні Ромелу Лукаку провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 25 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Натомість Клінсманн захищав кольори "нерадзуррі" в 1989-1992 рр. і здобув з Інтером Суперкубок Італії та Кубок УЄФА.

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