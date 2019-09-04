Клінсманн відмовився від адміністративної посади в Штутгарті

Легендарний форвард Юрген Клінсманн відхилив пропозицію про роботу в німецькому Штутгарті.

Екс-керманич збірної Німеччини, мюнхенської Баварії та збірної США не повернеться у Штутгарт, повідомляє Goal.com.

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За інформацією видання, довгі перемовини між Клінсманном і представниками швабів завершилися безрезультатно. Відомий фахівець відмовився стати генеральним директором 5-разових чемпіонів Німеччини, які нині виступають у другій Бундеслізі.

Юрген Клінсманн виріс у передмісті Штутгарта та в роки ігрової кар'єри виступав за місцеві Штутгартер Кікерс (3 сезони) і Штутгарт (5 сезонів). Він перебуває без роботи з 2016 року, коли його звільнили з посади керманича американської збірної.

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