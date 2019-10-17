Клінсманн стане тренером збірної Еквадору, – ЗМІ

Екс-керманич збірної Німеччини, мюнхенської Баварії і збірної США Юрген Клінсманн буде призначений головним тренером національної команди Еквадору.

55-річний фахівець невдовзі повернеться до тренерської діяльності, стверджує El Universo.

Аргентина без Мессі розтрощила Еквадор, Бразилія втратила Неймара і не змогла впоратися з Нігерією – товариські матчі

За інформацією видання, боси Еквадорської федерації футболу вже домовилися з Клінсманном щодо співпраці. Виконувач обов'язків головного тренера збірної Хорхе Селіко кілька днів тому розповів гравцям національної команди, що до наступних матчів їх готуватиме постійний тренер. Збірна Еквадору провалила Копа Амеріка-2019, що призвело до відставки Ернана Гомеса. Відбір до ЧС-2022 у зоні КОНКАКАФ стартує у березні 2020-го.

Відзначимо, що у вересні Юрген Клінсманн відмовився від адміністративної посади в рідному Штутгарті. Донедавна головним претендентом на вакантну посаду тренера "Триколору" вважався Фернандо Єрро.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019