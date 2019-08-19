Климовський знову стане тренером Олімпіка, – журналіст

Футбольний журналіст Ігор Бурбас розповів про призначення нового тренера Олімпіка.

"З призначенням повноцінного тренера в Олімпіка справи складаються не так швидко, як би того хотілося. Відтак, вирішено на найближчий час довірити команду Ігорю Климовському, який в статусі в.о. вже давав результат навесні і не лишився на посаді лише через відсутність потрібного диплому", – написав Бурбас на своїй сторінці у твіттері.

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Нагадаємо, Олімпік звільнив Жуліо Сезара після поразки від Карпат з рахунком 1:3 у четвертому турі УПЛ. Донецька команда ще не здобувала очок в УПЛ 2019/20.

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Нагадаємо, Климовський виконував обов'язки головного тренера Олімпіка з квітня цього року до закінчення сезону, після звільнення В'ячеслава Шевчука.