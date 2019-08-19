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Климовський знову стане тренером Олімпіка, – журналіст

18:47 462 Читать на русском
Климовський знову стане тренером Олімпіка, – журналіст
Ігор Климовський / Олімпік

Футбольний журналіст Ігор Бурбас розповів про призначення нового тренера Олімпіка.

24’ Фабінью
62’ Сергій Політило
 
Олексій Гуцуляк 26’
Франціско Ді Франко 42’
Олексій Гуцуляк 65’
24’ Фабінью
26’ Олексій Гуцуляк
42’ Франціско Ді Франко
62’ Сергій Політило
65’ Олексій Гуцуляк

"З призначенням повноцінного тренера в Олімпіка справи складаються не так швидко, як би того хотілося. Відтак, вирішено на найближчий час довірити команду Ігорю Климовському, який в статусі в.о. вже давав результат навесні і не лишився на посаді лише через відсутність потрібного диплому", – написав Бурбас на своїй сторінці у твіттері.

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Нагадаємо, Олімпік звільнив Жуліо Сезара після поразки від Карпат з рахунком 1:3 у четвертому турі УПЛ. Донецька команда ще не здобувала очок в УПЛ 2019/20.

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Нагадаємо, Климовський виконував обов'язки головного тренера Олімпіка з квітня цього року до закінчення сезону, після звільнення В'ячеслава Шевчука.

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Олімпік Олімпік Ігор Бурбас Ігор Климовський Ігор Климовський Олімпік - Карпати
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