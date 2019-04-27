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Климовський: За стилем гри Карпати – одна з найскладніших команд

10:02 102 Читать на русском
Климовський: За стилем гри Карпати – одна з найскладніших команд
Ігор Климовський / ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка Ігор Климовський поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Карпат.

 

"Карпати – атакувальна команда. Вони добре грають флангами, у них три нападники попереду, які постійно переміщаються, а також два півзахисники, які також працюють постійно на атаку.

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За стилем гри Карпати – одна з найскладніших команд, із тих, що застосовують таку схему", – сказав Климовський в коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, матч Олімпік – Карпати відбудеться сьогодні, 27 квітня. Початок поєдинку – о 17:00.

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Олімпік - Карпати Карпати Карпати Олімпік Олімпік Ігор Климовський Ігор Климовський
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