Климовський: За стилем гри Карпати – одна з найскладніших команд

Головний тренер Олімпіка Ігор Климовський поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Карпат.

"Карпати – атакувальна команда. Вони добре грають флангами, у них три нападники попереду, які постійно переміщаються, а також два півзахисники, які також працюють постійно на атаку.

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За стилем гри Карпати – одна з найскладніших команд, із тих, що застосовують таку схему", – сказав Климовський в коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, матч Олімпік – Карпати відбудеться сьогодні, 27 квітня. Початок поєдинку – о 17:00.

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