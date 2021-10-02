Екс-тренер тернопільської Ниви Ігор Климовський прокоментував інформацію про те, що його запрошують у закарпатську і криворізьку команди.

"Не можу нічого сказати. Поки жодних пропозицій від керівництва цих клубів не було. І взагалі від інших команд теж не було. Пройшов лише один день.

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Варіанти з Другої ліги? Кожну пропозицію можна обговорювати. Треба просто поговорити. Якщо буде якась пропозиція, то її потрібно розглянути, що з нею і як", – сказав Климовський у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, 49-річний фахівець покинув тернопільську Ниву 29 вересня, залишивши її на шостій сходинці турнірної таблиці Першої ліги.

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