Климовський та три футболісти покинули Олімпік, – ЗМІ

Донецький Олімпік проводить кадрову чистку в команді.

Сьогодні, 5 липня, Олімпік звільнив Ігоря Климовського, який виконував обов'язки головного тренера у другій частині минулого сезону, повідомляє Footboom.

Екс-гравець Реала Жуліо Сезар озвучив свої цілі на посаді головного тренера Олімпіка

Крім того, на правах вільних агентів команду покинули півзахисники Іван Сондей та Рінар Валєєв, а також нападник Максим Дегтярьов.

Гельзін розповів про роль Селюка в Олімпіку

До слова, минулий сезон донецька команда завершила на 10 позиції УПЛ. Нещодавно Олімпік оголосив про призначення нового наставника – Жуліо Сезара.