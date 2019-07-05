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Климовський та три футболісти покинули Олімпік, – ЗМІ

14:42 562 Читать на русском
Климовський та три футболісти покинули Олімпік, – ЗМІ
Ігор Климовський / Олімпік

Донецький Олімпік проводить кадрову чистку в команді.

Сьогодні, 5 липня, Олімпік звільнив Ігоря Климовського, який виконував обов'язки головного тренера у другій частині минулого сезону, повідомляє Footboom.

Екс-гравець Реала Жуліо Сезар озвучив свої цілі на посаді головного тренера Олімпіка

Крім того, на правах вільних агентів команду покинули півзахисники Іван Сондей та Рінар Валєєв, а також нападник Максим Дегтярьов.

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До слова, минулий сезон донецька команда завершила на 10 позиції УПЛ. Нещодавно Олімпік оголосив про призначення нового наставника – Жуліо Сезара.

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Рінар Валєєв Рінар Валєєв Максим Дегтярьов Максим Дегтярьов Олімпік Олімпік Іван Сондей Іван Сондей Ігор Климовський Ігор Климовський
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