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Климовський: Пропозиція очолити Олімпік стала несподіванкою

18:18 759 Читать на русском
Климовський: Пропозиція очолити Олімпік стала несподіванкою
Олімпік призначив нового тренера

Новоспечений виконувач обов'язків головного тренера Олімпіка Ігор Климовський хоче вивести команду з кризи.

"Для мене пропозиція очолити команду стала несподіванкою. Вчора пізно ввечері мені подзвонив президент. Ми обговорили деталі, і я погодився. Часу було небагато, тому я попросив спланувати і провести тренування другого тренера Олімпіка Дяченка Антона.

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Потрібно деякий час: для мене – щоб влитися в колектив, для хлопців – щоб все "переварити". Все ж зміна головного тренера – подія неординарна. Це відбувається не кожен день. Сьогодні я тільки придивлявся до всього і, скажімо так, втягувався в процес.

У житті я дуже добра людина, але на футбольному полі я вкрай вимогливий. Сподіваюся, мені вдасться вивести команду з кризи, але чи вийде це покаже лише час", – цитує Климовського прес-служба Олімпіка.

Зазначимо, сьогодні зранку стало відомо, що наставник Олімпіка В'ячеслав Шевчук покинув посаду головного тренера. Після 24-х турів донеччани посідають 10 позицію в турнірній таблиці УПЛ. У активі команди 21 очко.

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Ігор Климовський Ігор Климовський Олімпік Олімпік
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