Фахівець покинув посаду головного тренера тернопільської Ниви, стверджує SportArena.

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Климовський очолив "жовто-зелених" у квітні цього року. Команда непогано розпочала новий сезон, однак останнім часом результати зіпсувались – всього одна перемога у 5 матчах чемпіонату і виліт з Кубка України від Епіцентра. Наразі Нива посідає шосту сходинку Першої ліги, відстаючи від зони плей-офф за підвищення на 2 очки.

Додамо, що в кінці серпня Климовського сватали у Львів, однак тоді 49-річний фахівець знехтував можливістю повернутися до еліти.

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