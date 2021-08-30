"У ЗМІ пишуть, що я головний кандидат на посаду тренера ФК Львів? Так, Львів зробив мені пропозицію, я ще думаю, ніякого рішення ще не ухвалював. Але це правда, є така пропозиція.

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Який клуб УПЛ хотів би тренувати? Не знаю, важко сказати. Мені здається, що стати тренером команди з вищої ліги це дуже почесно, і кожен до цього прагне", – зізнався Климовський у коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, Львів набрав лише два очка у стартових 6 турах УПЛ і розташувався на передостанній сходинці.

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