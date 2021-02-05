"Ми виконали велику роботу. Хлопці гідно витримали всі навантаження. Претензій у плані самовіддачі ні до кого немає. Так, мабуть, все що ми запланували, ми здійснили. Завжди є компоненти, які можна поліпшити. Нам ще належить багато над чим попрацювати в Києві. Часу на все не вистачає. Будемо добирати вже в процесі, в іграх. Хотілося б більше уваги приділити роботі над стандартами. На зборах ми заклали хороший фундамент фізичної форми.

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Крім того, до нас приїде ще один футболіст. Хочемо дати і йому час влитися в колектив, зрозуміти нашу структуру. Потрібно щоб він познайомився з командою. Розраховуємо, що цей гравець буде основним виконавцем на своїй позиції.

Не стану поки називати його ім'я, контракт ще не підписаний. Але це бразилець. Йому 22 роки, і він виступає на позиції вінгера, має хорошу швидкість. Зараз через пандемію прилетіти з Бразилії до Туреччини проблематично, тому він приєднається до нас уже в Києві", – поділився Климовський у інтерв'ю телеканалу Футбол.

Зазначимо, що Олімпік завершив першу половину сезону на сьомому місці, записавши до свого активу 17 очок.

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