Кличко: В другому таймі матчу Динамо – Шахтар вже самому хотілося на поле вибігти

Мер Києва Віталій Кличко поділився емоціями після поєдинку 25-го туру УПЛ Динамо – Шахтар (0:0).

"Перший тайм не був дуже інтенсивним, під кінець другого вже самому хотілося на поле вибігти... За кого? За Динамо. Як мер Києва може вболівати за Шахтар? Якщо Шахтар буде з кимось грати в фіналі Ліги чемпіонів за кордоном, це одна справа. Але якщо Динамо грає в Києві, тут не потрібно багато питань задавати. Я багато-багато років вболіваю за Динамо.

Динамо – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

Я не такий емоційний. Пам'ятаю, раніше, коли мені було 16, 17, 18 років, ходив на матчі завжди. Нас тоді не називали "ультрас", але після матчу ми всю ніч ходили Києвом і кричали: "Динамо з Дніпра, Київ, Київ, ура". Міліція нас ганяла за це.

Коли є напруга, тоді цікавіше дивитися матчі, всі приходять подивитися напружену гру. У першому таймі можна було заснути", – цитує Кличка FootballHub.

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