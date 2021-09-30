Екс-легіонер "біло-синіх" Клейтон да Сілва спробує свої сили у другому за силою дивізіоні Бразилії.

Колишній нападник Динамо Клейтон да Сілва стане гравцем Сентро Спортіво Алагоано (ССА), повідомляє офіційний сайт клубу з Масейо.

Динамо офіційно розірвало контракт із Клейтоном

25-річний гравець приєднався до команди на правах вільного агента. Умови угоди та терміни контракту не розголошуються.

Цікаво, що на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook клуб презентував Клейтона у формі Динамо, яке бразилець покинув наприкінці червня 2021 року, зігравши за українців лише 9 хвилин.

Нагадаємо, ССА після 27-ми турів йде у турнірній таблиці бразильської Серії Б на 7 сходинці – від Корітіби, яка лідирує, нова команда Клейтона відстає на 12 очок.

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