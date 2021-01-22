"Я щасливий забити свій перший м'яч у складі Динамо. Насамперед дуже вдячний Містеру за наданий шанс. Я багато працював, щоб заслужити цю можливість. Сьогодні вийшло забити гол, і я сподіваюся надалі виступати не менш успішно. Буду продовжувати багато працювати, щоб давати результат команді.

Дебютний гол Клейтона та курйоз Циганкова у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар Солігорськ – 2:0

Як вдалось забити? Ми дуже багато працюємо над стандартними положеннями, у кожного гравця є певні функції та місце при стандартах. Потрібно бути уважним до відскоку. Так і вийшло, що я залишився у своїй зоні, була скидка м'яча головою і я забив гол. Після гри Містер пожартував, що я опинився в потрібному місці в потрібний час.

Вчора моєму синові виповнилося три роки. Тому я присвячую цей гол йому та своїй сім'ї, яка завжди в моєму серці, навіть якщо я перебуваю далеко.

Я щасливий у Динамо. Це легендарний клуб, з великою історією. Тут у мене є можливість працювати з гравцями та тренерським штабом високого рівня. Тим паче, Містер дуже добре знає якості бразильців. Зі свого боку, постараюся щодня додавати та давати ще кращий результат на полі", – цитує Клейтона офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни у другому контрольному матчі перемогли солігорський Шахтар Романа Григорчука з рахунком 2:0 – перший гол за "біло-синіх" у матчі і кар'єрі забив саме бразильський легіонер Клейтон.

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