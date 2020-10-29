"В Динамо багато спілкуюся з Жерсоном. Плюс, ми живемо разом на базі Динамо. Жартую, що він більше бразилець, ніж я. Так само добре спілкуюся з Карлосом Де Пеною, він також з Південної Америки. Моя мета – повністю адаптуватися, вивчити мову і традиції вашої країни.

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В Україні для мене не було великих сюрпризів. Знав, куди їду, які виклики будуть стояти переді мною і через що доведеться пройти. Напевно, раціон. У Бразилії ми завжди перед тренування їли багато пасти – це давало можливість нарощувати м'язову масу і ставати сильнішими. А тут все їдять багато супу. І при цьому залишаються сильними. Той же Попов. Жерсон якось мене питав: "Подивися на них. Що їм в суп додають?"

Хлопці жартують, називають мене Сантьяго Муньєсом, кажуть, що я схожий на нього як зовні, так і за ігровими якостями. З переходом в Динамо мене привітали Фірміно, ми разом з ним грали за юнацькі команди, та Робінью, з яким виступали за Атлетіко Мінейро, ну і ще хлопці, які зараз грають в Європі", – поділився Клейтон у коментарі Sportarena TV.

Нагадаємо, 25-річний вінгер перейшов у Динамо на початку жовтня у якості вільного агента. В офіційних матчах поки на поле не виходив.

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