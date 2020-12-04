Динамо U-21 впевнено здолало однолітків з Маріуполя (5:1). Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-21, 12-й тур

Маріуполь U-21 – Динамо U-21 – 1:5

Голи: Байдал, 86 (пен) – Ванат, 8, 42, Клейтон, 18, Надольський, 34, Білошевський, 65

Динамо підійшло до матчу з Маріуполем у статусі фаворита. Цікаво, що наставник Динамо U-21 Юрій Мороз отримав у своє розпорядження кілька виконавців із першої команди: Клейтона, Шабанова та Белуце, які вийшли у старті.

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Вже у першому таймі кияни не залишили і сліду від однолітків: Ванат відзначився дублем, Клейтон забив дебютний м'яч за Динамо, а Надольський довів рахунок до непристойного. По перерві Білошевський забив п'ятий гол Динамо, а Маріуполь відповів лише одним м'ячем з пенальті.

5:1 – перемога укріплює позиції киян на першій сходинці, адже Динамо випереджає Шахтар на 6 пунктів. Однолітки з Маріуполя йдуть сьомими. Відзначимо, що до зимової перерви підопічні Юрія Мороза проведуть ще один матч – 11-го грудня проти Колоса із Ковалівки.

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Гол Клейтона: