"Слава Богу, я починаю нову подорож у житті. Передусім, я дякую Богові, моїй дружині, дітям і сім'ї, які завжди були зі мною, а також усім, хто допомагав мені, поки я не приїхав сюди. Дякую президенту, тренерському штабу і всім, хто вірить в мій потенціал.

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Для мене велика честь і гордість носити форму футбольного гіганта Східної Європи, мого нового клубу – київського Динамо. Я також вдячний за всі позитивні повідомлення, які отримуюю від друзів та вболівальників", – написав Клейтон на своїй сторінці в Інстаграм.

Зауважимо, Клейтон да Сілва є вихованцем Фігейренсе. Минулоріч він захищав кольори Байї та Васко да Гама на правах оренди з Атлетіко Мінейро. Динамо лише нещодавно оголосило про перехід атакувального хавбека, який може зіграти і на позиції форварда.

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