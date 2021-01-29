Нещодавно кияни вирушили на другий збір у Туреччину, але Клейтон залишився поза обоймою.

Динамо вирушило на другий збір до Туреччини – у складі Луческу є несподіванки

Як повідомляє офіційний сайт Динамо, 25-річний бразилець травмувався на першому тренувальному зборі в ОАЕ. Да Сілва отримав пошкодження задньої поверхні стегна, а заліковуватиме травму у Києві. Орієнтовний термін відновлення динамівця – від 10-ти до 14-ти днів.

Зауважимо, Клейтон перебрався у Динамо восени 2020-го, але поки що не дебютував в офіційних матчах за "біло-синіх". На другому зборі кияни запланували провести 5 спарингів.

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