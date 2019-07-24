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Клайн зазнав важкої травми і пропустить шість місяців – Ліверпуль не зможе продати захисника

21:10 310 Читать на русском
Клайн зазнав важкої травми і пропустить шість місяців – Ліверпуль не зможе продати захисника
Натаніель Клайн / Reuters

Латераль мерсисайдців Натаніель Клайн знову вибув на довгий термін.

Англійцю діагностували розрив хрестоподібних зв'язок коліна, інформує Telegraph.

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28-річний гравець зазнав пошкодження у товариському матчі проти дортмундської Борусії. Зазвичай відновлення від подібних травм триває щонайменше півроку. У Клайна залишається один рік чинного контракту з Ліверпулем, і клуб планував продати його цього літа. Правого фулбека хотів підписати Крістал Пелас, однак через травму трансфер, найімовірніше, не відбудеться.

Ліверпуль поки не запропонував новий контракт Мілнеру

Нагадаємо, другу половину минулого сезону Клайн провів на правах оренди в Борнмуті.

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Англія Трансфери Трансфери Ліверпуля Натаніель Клайн Натаніель Клайн Ліверпуль Ліверпуль
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