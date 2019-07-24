Клайн зазнав важкої травми і пропустить шість місяців – Ліверпуль не зможе продати захисника

Латераль мерсисайдців Натаніель Клайн знову вибув на довгий термін.

Англійцю діагностували розрив хрестоподібних зв'язок коліна, інформує Telegraph.

Мане пропустить матч за Суперкубок Англії

28-річний гравець зазнав пошкодження у товариському матчі проти дортмундської Борусії. Зазвичай відновлення від подібних травм триває щонайменше півроку. У Клайна залишається один рік чинного контракту з Ліверпулем, і клуб планував продати його цього літа. Правого фулбека хотів підписати Крістал Пелас, однак через травму трансфер, найімовірніше, не відбудеться.

Ліверпуль поки не запропонував новий контракт Мілнеру

Нагадаємо, другу половину минулого сезону Клайн провів на правах оренди в Борнмуті.