Клайн зазнав важкої травми і пропустить шість місяців – Ліверпуль не зможе продати захисника

Ліга чемпіонів — 22:53 622
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Ліга чемпіонів 2019/20: Зубков відзначився асистом за Ференцварош та допоміг команді Реброва здобути перемогу
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"У них треба запитати, чому так трапилося", – Шаран звинуватив Суркіса та агентів у зриві трансферу АлібековаУкраїна — 21:46 2083
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Динамо – Брюгге: Хацкевич оцінив рівень суперника у кваліфікації Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 21:23 780
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Сухоцький допоміг Словану перемогти Феронікелі у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2019/20Ліга Європи — 20:56 747
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Хачеріді покинув ПАОКСвіт — 18:31 4070