Клайн орендований Борнмутом до кінця сезону, – Sky Sports

Борнмут орендував оборонця Ліверпуля Натаніеля Клайна до кінця сезону.

Другу половину сезону 2018/19 досвідчений правий захисник проведе на Віталіті Стедіум, повідомляє Sky Sports.

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Наразі деталі орендної угоди між клубами, зокрема, щодо можливості викупу Клайна в кінці чемпіонату, залишаються невідомими. Раніше претендентами на 27-річного оборонця називали Лестер і Фулхем, а Кардіфф навіть підтвердив інтерес до Клайна.

Натаніель Клайн є вихованцем Крістал Пелас. У липні 2015 року він перейшов із Саутгемптона до Ліверпуля за 12,5 млн фунтів. На Енфілді оборонець був основним упродовж двох сезонів, але потім зазнав важкої травми. У нинішньому сезоні в його активі лише 5 матчів у всіх турнірах.

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