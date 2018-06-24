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Клаесон: Перед голом Крооса ми мали чудову нагоду забити

10:52 164 Читать на русском
Клаесон: Перед голом Крооса ми мали чудову нагоду забити
Віктор Классон / Фото: соцмережі

Хавбек збірної Швеції Віктор Классон поділився враженнями від матчу проти Німеччини.

"Ми програли цю зустріч на останніх хвилинах, але зіграли хороший матч і мали можливості проти дійсно хорошої команди. У нас все ще є шанси в грі з Мексикою. Зараз ми повернемося і будемо готуватися до цього матчу.

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В атаці перед пропущеним голом у нас була хороша можливість забити. Потім збірна Німеччини провела контратаку, заробила штрафний і забила на останніх хвилинах. Я не знаю, чому так вийшло.

Я чув від інших, що повинен був бути пенальті, але не бачив повтору, тому правда не знаю. Звичайно, засмучує, що ми не отримали пенальті, який повинні були бити.

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Святкування лави запасних збірної Німеччини? Я не бачив, тому що був сфокусований. Я був засмучений пропущеним голом і не звернув уваги на цю ситуацію", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

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Німеччина - Швеція: Субота 23 червня 2018

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Матч завершено
2 : 1
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