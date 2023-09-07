"Думаю, що ці два дні у нас буде дуже багато роботи у плані вивчення збірної Англії.

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Чи є сенс змінювати схему? Це робота тренерського штабу. Вони знають, як краще для нас, знають весь підбір футболістів, сильні і слабкі якості. Думаю, вони вже знають, що робити.

Клас не завжди перемагає. Це футбол. Саме тому це гра мільйонів, що до матчу не можна на 100% сказати, хто переможе", – сказав Кривцов у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня у Вроцлаві. Початок зустрічі о 19:00. Наразі "синьо-жовті" посідають у турнірній таблиці групи С другу сходинку, набравши 6 очок після 3-х турів. Англія лідирує, Італія йде третьою.

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