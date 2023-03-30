Україна втрачає київський клуб – останній шанс на порятунок не виправдав себе
Друголіговий Рубікон ризикує не дограти кампанію 2022/23 через фінансові проблеми.
Столичний клуб тривалий час перебував у пошуках потенційних інвесторів та варіантів розвитку, але все було марним. Команда вже втратила останні можливості фінансування, стверджує Sport Arena.
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Щоб хоч якось змінити ситуацію, керівництво має один тиждень. Якщо за цей час Рубікон не знайде інвесторів, колектив не зможе брати участі у другій половині сезону 2022/23.
На зимову паузу кияни пішли останніми у Другій лізі, набравши усього 4 залікові бали у 10 поєдинках. Перші весняні матчі відбудуться 7-8 квітня.
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