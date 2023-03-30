Столичний клуб тривалий час перебував у пошуках потенційних інвесторів та варіантів розвитку, але все було марним. Команда вже втратила останні можливості фінансування, стверджує Sport Arena.

Клуб Першої ліги може знятися з розіграшу чемпіонату України

Щоб хоч якось змінити ситуацію, керівництво має один тиждень. Якщо за цей час Рубікон не знайде інвесторів, колектив не зможе брати участі у другій половині сезону 2022/23.

На зимову паузу кияни пішли останніми у Другій лізі, набравши усього 4 залікові бали у 10 поєдинках. Перші весняні матчі відбудуться 7-8 квітня.

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