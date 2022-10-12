Ідея створення команди військових знаходить все більше підтримки в українському суспільстві.

Клуб Лівий берег готовий надати свою інфраструктуру і, насамперед, стадіон команді ЗСУ для участі у чемпіонаті України, повідомляє Sportarena.

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Професіональну футбольну команду з військових можуть створити для участі в одному із чемпіонатів України найближчим часом. Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вже підтримав цю ідею.

Нагадаємо, минулого сезону Лівий берег був одним з лідерів Другої ліги і мав хороші шанси на підвищення у класі (на момент зупинки чемпіонату вони йшли другими у турнірній таблиці). Війна змусила команду призупинити свої виступи, однак вже у сезоні 2023/24 клуб планує повернутися у змагання серед професіоналів.

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