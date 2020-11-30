Київський дебютант Барселони виконав Мессі-Марадону – феноменальний слалом з сумним кінцем
Талановитий вінгер каталонського клубу Конрад де ла Фуенте образливо промахнувся після одного з найкрасивіших проходів року.
19-річний американець, який оформив офіційний дебют за Барселону у Києві проти Динамо, провів феєричний поєдинок за дубль каталонців.
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Конрад допоміг симпатичному колективу Гарсії Пім'єнти обіграти Льєйду (2:1) в рамках 7-го туру Сегунди Б, відзначившись переможним м'ячем на 65-й хвилині. Утім справжньою окрасою гри став зовсім не гол американця, а його сольний прохід а-ля Мессі або Марадона.
Технічний вінгер отримав м'яча на власній половині поля, обіграв кількох суперників і класно пробивав під дальню стійку, але кіпер зіпсував потенційний шедевр року сейвом.
Цікаво, що прихильники каталонського клубу у соціальних мережах вимагають перевести американця до першої команди і не підписувати форварда на заміну травмованому Ансу Фаті.
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Konrad de la Fuente was tearing it up for Barcelona B over the weekend— ESPN FC (@ESPNFC) November 30, 2020
(via @FCBarcelona)pic.twitter.com/gkv8v9VIG6
Makes it 2-0 in the 64th minute. pic.twitter.com/MdpUaM0yUj— Daniel (@DanielSmith1022) November 29, 2020