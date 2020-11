19-річний американець, який оформив офіційний дебют за Барселону у Києві проти Динамо, провів феєричний поєдинок за дубль каталонців.

Конрад допоміг симпатичному колективу Гарсії Пім'єнти обіграти Льєйду (2:1) в рамках 7-го туру Сегунди Б, відзначившись переможним м'ячем на 65-й хвилині. Утім справжньою окрасою гри став зовсім не гол американця, а його сольний прохід а-ля Мессі або Марадона.

Технічний вінгер отримав м'яча на власній половині поля, обіграв кількох суперників і класно пробивав під дальню стійку, але кіпер зіпсував потенційний шедевр року сейвом.

Цікаво, що прихильники каталонського клубу у соціальних мережах вимагають перевести американця до першої команди і не підписувати форварда на заміну травмованому Ансу Фаті.

Konrad de la Fuente was tearing it up for Barcelona B over the weekend



(via @FCBarcelona)pic.twitter.com/gkv8v9VIG6