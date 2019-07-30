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Київ отримав право на проведення чемпіонату світу з міні-футболу 2021 року

15:15 33 Читать на русском
Київ отримав право на проведення чемпіонату світу з міні-футболу 2021 року
Збірна України з міні-футболу / Фото МФМ

Столиця України стане господарем мундіалю з міні-футболу, який відбудеться через два роки.

Відповідне рішення опублікував офіційний сайт Міжнародної федерації міні-футболу.

Україна втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Сьогодні, 30 липня, відбулося засідання комітету МФМ, на якому Київ отримав статус міста-господаря чемпіонату світу з міні-футболу, який проводитимуть у 2021 році.

У чемпіонатах Англії запровадять тимчасові вилучення з сезону 2019/20

До слова, суперником Києва у голосуванні була столиця Сенегалу, Дакар.

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