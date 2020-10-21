Півзахисник Динамо Микола Шапаренко розповів про настрій після гри ЛЧ проти Ювентуса (0:2).

"Київ довго чекав на цю Лігу чемпіонів. Вболівальники нарешті дочекалися нашого виходу.

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Відчуття не з найкращих – програли. Видно, що у Ювентуса хороший рівень, індивідуальна майстерність", – поділився Шапаренко в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, на груповому етапі найпрестижнішого клубного турніру кияни змагаються з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем Сергія Реброва. Наступний матч підопічні Луческу проведуть 28 жовтня на виїзді проти чемпіона Угорщини.

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