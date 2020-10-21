"Київ довго на це чекав", – Шапаренко відзначив вболівальників Динамо за мотивами матчу з Ювентусом
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Альваро Мората 46’
Альваро Мората 84’
46’ Альваро Мората
84’ Альваро Мората
"Київ довго чекав на цю Лігу чемпіонів. Вболівальники нарешті дочекалися нашого виходу.
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Відчуття не з найкращих – програли. Видно, що у Ювентуса хороший рівень, індивідуальна майстерність", – поділився Шапаренко в ефірі ТК Футбол 1.
Нагадаємо, на груповому етапі найпрестижнішого клубного турніру кияни змагаються з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем Сергія Реброва. Наступний матч підопічні Луческу проведуть 28 жовтня на виїзді проти чемпіона Угорщини.
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