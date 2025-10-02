Екс-наставник Олександрії та молдавського Шерифа Юрій Гура вірить у перемоги Динамо та Шахтаря у першому турі Ліги конференцій.

"Сподіваюся, що кияни зуміють покарати тих песимістів, які не вірять, що їм до снаги кинути виклик англійському клубу. Крістал Пелас зараз на ходу, але я переконаний, що й динамівці зробили правильні висновки з останніх невдач в УПЛ.

До речі, не виключено, що Крістал Пелас в Любліні виставить не основний склад, що збільшить шанси киян добитися позитивного результату. Думаю, що Олександр Шовковський зробить ставку на досвідчених підопічних, які доведуть: є ще порох в порохівниці. Динамівцям повинна стати в пригоді й максимальна концентрація й бажання стрибнути вище голови. Схиляюся до того, що буде результативна нічия, або кияни візьмуть гору з мінімальним рахунком.

Переконаний, що буде заточений на боротьбу за кожен м'яч й Шахтар в гостьовому протистоянні з шотландським Абердіном. В УПЛ "гірники" далеко не завжди цим могли похвалитися. Їх не повинні заспокоїти стартові невдачі «містян» на внутрішній арені, які позначилися негативно на психології. Навпаки, донеччани завжди відзначалися вмінням зіграти на проблемах візаві.

Сподіваюся, що підопічні Арди Турана залишаться вірними собі й цього разу. На мій погляд, "гірники" переможуть – 2:0", – заявив Юрій Гура у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, що 2 жовтня матчі першого туру зіграють обидві українські команди. Динамо зустрінеться з Крістал Пелас о 19:45, а Шахтар боротиметься в гостях проти Абердіна о 22:00 за київським часом.

