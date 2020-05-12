Китайський клуб знявся з чемпіонату та близький до банкрутства – там грали Мораєс, Пато та інші зірки

Тяньцзинь Тяньхай (колишня назва – Тяньцзинь Цюаньцзянь) близький до втрати професіонального статусу.

Китайський Тяньцзинь Тяньхай знявся з чемпіонату країни-2020. Клуб зіткнувся із серйозними фінансовими проблемами та подасть заяву про визнання банкрутом, повідомляє AFP.

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Замість Тяньцзинь Тяньхай у китайській Суперлізі гратиме Шеньчжень, який очолює екс-тренер збірної Італії Роберто Донадоні. У минулому сезоні Тяньцзинь Тяньхай посів 14 місце в чемпіонаті. Клуб був заснований у 2006 році, а в 2016-му став чемпіоном Китаю.

Зауважимо, що у 2017 році кілька місяців у складі Тяньцзинь Тяньхай провів Жуніор Мораєс, який тоді виступав за Динамо. Також клуб підписував Акселя Вітселя, Алешандре Пато та Луїса Фабіано. Свого часу команду очолювали Фабіо Каннаваро та Вандерлей Лушембургу.

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