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Китайський клуб знявся з чемпіонату та близький до банкрутства – там грали Мораєс, Пато та інші зірки

15:00 932 Читать на русском
Китайський клуб знявся з чемпіонату та близький до банкрутства – там грали Мораєс, Пато та інші зірки
Жуніор Мораєс в Китаї / фото з відкритих джерел

Тяньцзинь Тяньхай (колишня назва – Тяньцзинь Цюаньцзянь) близький до втрати професіонального статусу.

Китайський Тяньцзинь Тяньхай знявся з чемпіонату країни-2020. Клуб зіткнувся із серйозними фінансовими проблемами та подасть заяву про визнання банкрутом, повідомляє AFP.

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Замість Тяньцзинь Тяньхай у китайській Суперлізі гратиме Шеньчжень, який очолює екс-тренер збірної Італії Роберто Донадоні. У минулому сезоні Тяньцзинь Тяньхай посів 14 місце в чемпіонаті. Клуб був заснований у 2006 році, а в 2016-му став чемпіоном Китаю.

Зауважимо, що у 2017 році кілька місяців у складі Тяньцзинь Тяньхай провів Жуніор Мораєс, який тоді виступав за Динамо. Також клуб підписував Акселя Вітселя, Алешандре Пато та Луїса Фабіано. Свого часу команду очолювали Фабіо Каннаваро та Вандерлей Лушембургу.

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Світ Головне Тяньцзинь Цюаньцзянь Тяньцзинь Цюаньцзянь Китай Алешандре Пато Алешандре Пато Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Фабіо Каннаваро Фабіо Каннаваро футбольні фінанси
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