Китайські коментатори ігнорували Озіла під час матчу АПЛ

Півзахисник Арсенала Месут Озіл потрапив у немилість до коментаторів з Китаю через свої скандальні коментарі.

Під час трансляції матчу Борнмут – Арсенал на китайському стримінговому ресурсі PPTV місцеві коментатори не згадували про півзахисника "канонірів" Месута Озіла, повідомляє The Sun.

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Зазначається, що коментатори не називали його прізвища під час оголошення стартових складів, а також проігнорували його відхід з поля під час заміни.

Нагадаємо, що Озіл у соцмережах звинуватив владу Китаю в гоніннях за уйгурами та засудив мусульман всього світу в замовчуванні цієї проблеми. Арсенал дистанціювався від заяв німецького півзахисника, але влада Піднебесної вирішила не показувати матч за участю Месута для своїх громадян.

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