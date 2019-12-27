toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВУЛВЕРХЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Китайські коментатори ігнорували Озіла під час матчу АПЛ

19:26 199 Читать на русском
Китайські коментатори ігнорували Озіла під час матчу АПЛ
Месут Озіл / Reuters

Півзахисник Арсенала Месут Озіл потрапив у немилість до коментаторів з Китаю через свої скандальні коментарі.

Під час трансляції матчу Борнмут – Арсенал на китайському стримінговому ресурсі PPTV місцеві коментатори не згадували про півзахисника "канонірів" Месута Озіла, повідомляє The Sun.

Арсенал – Манчестер Сіті: Китай скасував трансляцію матчу після скандальних заяв Озіла

Зазначається, що коментатори не називали його прізвища під час оголошення стартових складів, а також проігнорували його відхід з поля під час заміни.

Нагадаємо, що Озіл у соцмережах звинуватив владу Китаю в гоніннях за уйгурами та засудив мусульман всього світу в замовчуванні цієї проблеми. Арсенал дистанціювався від заяв німецького півзахисника, але влада Піднебесної вирішила не показувати матч за участю Месута для своїх громадян.

Солодка помста Роджерса, піренейські розбірки Пепа та золота класика 2000-х: топ-5 матчів різдвяного божевілля в Англії

blog_ava
"Він до останнього думав, що переходить у Челсі", – екс-директор Манчестер Сіті розповів про комічний трансфер "містян"
08:00
4569
Теги
Світ Месут Озіл Месут Озіл Арсенал Арсенал Китай Китай
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
41
хв
Вулверхемптон
21:45
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук