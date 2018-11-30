Кислов: Кулач виявився звичайним середнім гравцем, Коломойця ми вже давно не бачимо

Колишній нападник Ворскли Ігор Кислов поділився враженнями від матчу Ліги Європи проти Арсенала.

"Важко коментувати такі матчі. Мабуть, психологічно хлопці перегоріли. Налаштовувалися грати вдома перед рідними вболівальниками, кожен футболіст розумів відповідальність. Але коли план руйнується, не знаючи, де будеш завтра, все це створює нервозність.

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На полі не було лідера, який вміє запалити інших. Той же Кулач виявився звичайним середнім гравцем, Коломойця ми вже давно не бачимо. Це ті гравці, які повинні брати відповідальність на себе, показувати приклад.

На жаль, напіврезервний склад Арсенала виявився сильнішим основного складу Ворскли. Коли грає резервний склад у суперника, це гірше, ніж основний на полі. Коли всі завдання вже вирішені, основа може десь ніжки поберегти, не дограти, не добігти, а молоді завжди виходять з підвищеною мотивацією проявити себе, щоб отримати хорошу пресу", – сказав Кислов порталу UA-Футбол.

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