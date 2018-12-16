Кішварда з Мілевським перемогла МТК, Халадаш Габовди знову програв

Відбулись матчі чемпіонату Угорщини, де взяли участь українці.

Кішварда вдома мінімально перемогла МТК. У складі господарів у старті вийшло одразу троє українців: Артем Мілевський, Роман Карасюк та Богдан Мельник. У складі МТК на воротах стояв Артем Кичак.

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ДВТК з Сергієм Шестаковим з рахунком 2:1 переміг Пакш, а Халадаш Юрія Габовди програв Дебрецену 0:2. Перший провів на полі 75 хвилин, а екс-карпатівець відіграв весь матч.

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Після 18 туру Халадаш Габовди перебуває на останньому місці турнірної таблиці з 9 очками, Кішварда на одну сходинку попереду та має в активі 16 пунктів. ДВТК Шестакова – 3-я команда з кінця, а МТК Кичака – на 6 сходинці з 27 балами.