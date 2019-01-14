Кішварда безкоштовно відпустила Мілевського в Динамо Брест, не дивлячись на чинний контракт

Агент Артема Мілевського Олександр Панков розповів про перехід нападника в білоруський клуб.

"Після Нового року на нас вийшло керівництво брестського Динамо. Якщо чесно, ні секунди не роздумували над пропозицією. Не було ніяких проблем ні щодо особистих умов, ні щодо переговорів. Артему було важливо повернутися в команду, де він відчував себе по-справжньому щасливим.

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Контракт з Кішвардою діяв ще півтора року. Майже відразу після пропозиції Динамо ми зібрали валізи і полетіли в Угорщину. Там зустрілися з президентом Кішварди. Вдалося донести до нього, наскільки важливо, щоб Артем повернувся в команду, з якою вигравав трофеї. Дуже дякую керівнику угорського клубу за розуміння. Буквально за два дні владнали всі питання і підписали контракт з Динамо.

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Ніякої компенсації не було. Ясна річ, Артем був дуже важливим гравцем для Кішварди і на полі, і за його межами. Тому ще раз дякую президенту Кішварди за те, що не став чинити перешкод переходу Мілевського в брестське Динамо", – цитує Панкова Tribuna.com.