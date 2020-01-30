Кирюханцев зізнався, що нічого не знає про майбутнє в Шахтарі

Оборонець донецького Шахтаря Ігор Кирюханцев поділився думками щодо власних перспектив у команді. Осінню частину чемпіонату він провів у Маріуполі.

"Втягуюся потрохи, тренери пояснюють. Структура гри ще з академії – те, що й вчили, більше контролю м'яча. Плюс у тренерського штабу ще є установки, які потрібно схоплювати, і все буде гаразд.

Шахтар – Словацко – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Не знаю, коли мені скажуть, залишаюсь я чи йду. Можливо, після першого збору, коли приїдемо в Київ. Завжди хочеться сказати, що ти готовий. Вдячний, що надали шанс. Показав себе, як міг. А вибір вже за тренерським штабом", – розповів гравець у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, що Шахтар повернув Кирюханцева з Маріуполя перед тренувальним збором. У нинішньому сезоні він провів 16 матчів у всіх турнірах за приазовців, у яких забив 2 м'ячі.

Шахтар завершив перший збір перемогою над Словацко – Каштру дивовижно вгадав із заміною