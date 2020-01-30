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Кирюханцев зізнався, що нічого не знає про майбутнє в Шахтарі

12:41 596 Читать на русском
Кирюханцев зізнався, що нічого не знає про майбутнє в Шахтарі
Ігор Кирюханцев / ФК Шахтар

Оборонець донецького Шахтаря Ігор Кирюханцев поділився думками щодо власних перспектив у команді. Осінню частину чемпіонату він провів у Маріуполі.

"Втягуюся потрохи, тренери пояснюють. Структура гри ще з академії – те, що й вчили, більше контролю м'яча. Плюс у тренерського штабу ще є установки, які потрібно схоплювати, і все буде гаразд.

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Не знаю, коли мені скажуть, залишаюсь я чи йду. Можливо, після першого збору, коли приїдемо в Київ. Завжди хочеться сказати, що ти готовий. Вдячний, що надали шанс. Показав себе, як міг. А вибір вже за тренерським штабом", – розповів гравець у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, що Шахтар повернув Кирюханцева з Маріуполя перед тренувальним збором. У нинішньому сезоні він провів 16 матчів у всіх турнірах за приазовців, у яких забив 2 м'ячі.

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