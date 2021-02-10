Захисник Маріуполя Ігор Кирюханцев, схоже, не розраховував на такий ажіотаж навколо свого інтерв'ю.

"Хотів би сказати, що мої слова щодо Шахтаря і в'язниці для гравців неправильно зрозуміли і були вирвані з контексту.

Кирюханцев: Шахтар для більшості гравців з України – це в’язниця

Я вважаю, що у Шахтарі дуже серйозна конкуренція. І кожен повинен відповідати за свою роботу і виконувати свій контракт. Шахтар – це клуб, який виконує всі свої зобов'язання перед футболістами", – написав Кирюханцев в Instagram.

Нагадаємо, Ігор виступає за Маріуполь на правах оренди, права на гравця належать Шахтарю. У нинішньому сезоні УПЛ 25-річний оборонець провів 8 матчів.

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