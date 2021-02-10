"В принципі, нормально, все було добре. Я ось не вважаю, що я там у матчах чи на тренуваннях якось випадав із колективу. Знаєте, у всіх же буває таке відчуття, що ти там не підходиш, чи випадаєш.

Так, звісно, що коли ти переходиш у команду, яка грає в Лізі чемпіонів, то перебудовуєшся у футбольному плані, там більші швидкості, тощо. Але це класні відчуття, тому кілька днів можна сказати, що було незвично. Натомість минув певний час, і я влився, все було добре. Не було якогось такого відчуття, що я там випадаю, чи зайвий.

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З тих зборів із донецьким Шахтарем найбільше запам’ятав свій день народження. Дуже приємно було зустріти його у такій команді. Також відзначу тренувальний процес: швидкість та інтенсивність ігрових епізодів просто на дуже високому рівні.

Я би не сказав, що Шахтар для бразильців – це якийсь курорт, тому що в будь-якій команді для того, щоб грати в стартовому складі, потрібно доводити на полі, що ти заслуговуєш. Якщо говорити про в’язницю для українців, то тут 60 на 40. Адже все-таки є українські люди, які заграють в Шахтарі. Для більшості інших гравців з України, то це так, в’язниця", – цитує Кирюханцева “БФ”.

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