Кирило Петров вчетверте потрапив до збірної туру в чемпіонаті Азербайджану

Офіційний сайт чемпіонату Азербайджану опублікував символічну збірну 20-го туру.

Український захисник Нефтчі Кирило Петров потрапив до символічної збірної 20-го туру чемпіонату Азербайджану за даними Instat.

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Це вже четверте потрапляння до символічної збірної туру для українця в цьому сезоні. Відзначимо, що його Нефтчі в меншості переграв Сумгаїт (2:1) і очолює турнірну таблицю.

Зазначимо, що Кирило Петров зіграв у 19 матчах цього сезону, записавши один асист до свого активу.