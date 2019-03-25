Кіпр – Бельгія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Збірна Бельгії без проблем обіграла Кіпр на виїзді (2:0) у рамках відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Збірна Бельгії без труднощів переграла Кіпр. Результат було здобуто вже на 18-й хвилині. Спочатку Батшуаї скинув під удар Едену Азару, а трохи згодом Торган Азар асистував Міши. Після цього "червоні дияволи" продовжували створювати моменти в трохи розслабленій манері, але Кіпр мав лише один непоганий момент наприкінці матчу.

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