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Кіпр – Бельгія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

10:29 212 Читать на русском
Кіпр – Бельгія – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Кіпр – Бельгія – відео голів та огляд матчу

Збірна Бельгії без проблем обіграла Кіпр на виїзді (2:0) у рамках відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу.

 

Збірна Бельгії без труднощів переграла Кіпр. Результат було здобуто вже на 18-й хвилині. Спочатку Батшуаї скинув під удар Едену Азару, а трохи згодом Торган Азар асистував Міши. Після цього "червоні дияволи" продовжували створювати моменти в трохи розслабленій манері, але Кіпр мав лише один непоганий момент наприкінці матчу.

Відбір до Євро-2020: Вербіч не допоміг Словенії переграти Північну Македонію, Бельгія на класі здолала Кіпр

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Євро-2020 Відеоновини Бельгія Бельгія Кіпр Кіпр Кіпр - Бельгія
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