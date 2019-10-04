Кіпіані – про Тимощука та інших українців у Росії: Ця людина для мене припинила існувати, це огидно

Вахтанг Кіпіані – відомий український журналіст, публіцист та історик – в ексклюзивному інтерв'ю "Футбол 24" розповів про своє ставлення до українських гравців, що виступають у Росії.

"Футбол є політикою. Через футбол, як ви знаєте, навіть відбувалися війни. Якщо футбол – "вне политики", то нам не потрібно було розпускати радянський чемпіонат. Об’єктивно він був сильнішим від чемпіонату Литви, України чи Росії, я вже мовчу про Казахстан та Азербайджан. Політика є важливою у становленні національної держави і вимагала такої жертви.

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Коли зараз футбол маскується під "вне политики", бо потрібно виправдати слабкодухість або своє бажання заробити грошей у газпромівському Зеніті, як у випадку з Тимощуком, це огидно. Я вважаю, що це – найгіршого штибу колабораціонізм. Людина, яка колись вплітала у коси синьо-жовті стрічки, для мене просто припинила існувати. Можливо, він – непоганий футболіст і у збірній України якийсь рядок йому буде відведено (це не від мене залежить), але поваги – нема.

Є речі, які робити не можна. Їхати у Росію, щоб грати у футбол в час війни, можна лише тоді, коли ти хочеш стати росіянином. Нема питань. Але їхати у Росію і вдавати, що ти українець, – це стати частиною ворожої команди. Бо перемога Зеніта – це перемога Росії. Перемога Росії на будь-якому фронті – інформаційному, спортивному, на Євробаченні – це перемога, яка нас убиває.

Тут навіть не про політику, тут – про виживання. Адже чим сильніша Росія, тим слабша Україна, Грузія, Латвія або Молдова. Тобто, будь-яка країна, яка фізично, збройно, дипломатично не настільки потужна, як Росія. І посилювати її суто через те, що ти хочеш заробити кілька мільйонів доларів, – це не викликає жодних емоцій, окрім негативних", – розповів Кіпіані.

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