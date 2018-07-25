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Кіпер України U-19 Кучерук: Із Португалією гратимемо в свій футбол

19:27 1 Читать на русском
Кіпер України U-19 Кучерук: Із Португалією гратимемо в свій футбол
Збірна України U-19 / офіційний сайт УЄФА

Воротар збірної України U-19 Владислав Кучерук поділився очікуваннями від матчу 1/2 фіналу Євро-2018 проти Португалії U-19.

"Залишився один крок до фінального матчу. Усі хлопці хочуть домогтися цього результату, тож намагатимемося зробити все можливе й неможливе, щоб там опинитися.

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Важко сказати, чи нам допоможе те, що Португалія – фаворит. У будь-якому разі суперника ми не боїмося, будемо намагатися грати в свій футбол. Цей матч буде головним у моєму житті. Мені ще не доводилося грати у півфіналах чемпіонатів Європи", – цитує Кучерука офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, що матч 1/2 фіналу чемпіонату Європи Україна U-19 – Португалія U-19 відбудеться вже завтра, 26 липня. Початок поєдинку о 15:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Євро-2018 (U 19)Півфінал

Україна U-19 - Португалія U-19: Четвер 26 липня 2018

Україна U-19
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Португалія U-19
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Збірна України Україна U-19 Україна U-19 Португалія U-19 Португалія U-19 Владислав Кучерук Владислав Кучерук Україна U-19 - Португалія U-19
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