Поєдинок 5-го туру Ла Ліги між Барселоною та Кадісом було призупинено через проблеми зі здоров'ям у вболівальника на трибунах. Головним героєм епізоду став голкіпер Єремія Ледесма.

Приблизно за 10 хвилин до фінального свистка головний арбітр призупинив гру. В одного з вболівальників на Естадіо Нуево Міранділла стався серцевий напад і йому знадобилась допомога.

Барселона розгромила Кадіс у матчі з шокуючою зупинкою, Севілья у меншості втримала дебютну перемогу в сезоні

Єремія Ледесма (воротар Кадіса) швидко зорієнтувався у ситуації. Кіпер побіг взяти дефібрилятор і швидко доставив його на трибуни лікарям. Постраждалий фанат попередньо живий, його відвезли у лікарню, коли він мав пульс. Паралельно Рональд Араухо та інші релігійні футболісти молились на футбольному полі.

La jugada más importante del Cádiz-Barça pic.twitter.com/Qs8b16gN2d — Roger Pascual (@pascualroger1) September 10, 2022

Поєдинок було відновлено після 50-хвилинної павзи. Вона, щоправда, ніяк не вплинула на Барселону, яка довела рахунок до розгромного – 4:0.

ЛЧ: Барселона знищила Вікторію з хет-триком Лєвандовскі, Наполі принизив Ліверпуль, диво-тріумф Атлетіко на 90+11