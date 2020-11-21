Воротар Байєра Лукаш Градецкі ледь не став антигероєм Леверкузена в матчі 8-го туру німецької Бундесліги проти Армінії з Білефельда (2:1).

Фінський голкіпер привіз гол у власні ворота на старті другого тайму, зрівнявши рахунок.

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Оборонець "фармацевтів" Сінкгравен опинився під пресингом суперника на лівому фланзі. Нідерландець вирішив вийти з оборони через голкіпера і відпасував на Градецкі. Досвідчений воротар чекав на передачу й збирався вибити м'яч якомога далі, але лише кумедно зачепив сферу й дозволив їй залетіти в порожні ворота.

На щастя 30-річного кіпера, на 88-й хвилині екс-центрбек київського Динамо Александар Драговіч вирвав для Байєра 3 очки.

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