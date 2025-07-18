Екс-воротар Баварії Том Рітзі Хюльсманн перейшов у клуб Хартберг, який відрізняється цікавим маркетингом.

21-річний воротар Том Рітзі Хюльсманн, який раніше належав Баварії, офіційно перейшов до австрійського клубу Хартберг, повідомляє Bild. Контракт укладено до 2027 року з опцією продовження.

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Найбільший резонанс навколо трансферу викликала форма нового клубу голкіпера – на ній красується напис "Profertil #1 Sperm Booster" із зображенням сперматозоїда. Це реклама австрійської компанії, яка спеціалізується на добавках для покращення чоловічої фертильності.

Продукти Profertil, за даними сайту компанії, призначені для чоловіків зі зниженою здатністю до запліднення.

Цікаво, що форма воротаря містить ще 16 інших логотипів спонсорів – справжня рекламна стіна на полі. У Хартбергу не приховують, що активно залучають комерційні бренди, щоб фінансово конкурувати в Бундеслізі.

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