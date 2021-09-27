"Коломойський повернувся на трибуни і я вважаю, що це перший крок до того, що він вже зацікавився футболом. У розмові з ним я говорив, що кинути Дніпро, інші команди, які він фінансував – зрада перед українським футболом.

Коломойський оцінив ймовірність свого повернення в український футбол

Команди, які він фінансував частково, грали проти його команди запекліше, ніж з будь-якою іншою. Він був чесний, в футболі у всякому разі. І ніде не було такого, що можна було сказати, що команди йому підігравали.

Повернення таких людей, які люблять футбол, як Ярославський і Коломойський – це було б плюсом. Приберемо політику. Він прийшов на матч з Шахтарем, виявив бажання прийти підтримати Динамо з Бенфікою. Нехай приходять.

Хочеться цей драйв у кожному турі", – сказав Суркіс у програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, Ігоря Коломойського помітили на трибунах під час останніх поєдинків СК Дніпро-1.

Зоря розтрощила СК Дніпро-1 у центральному матчі УПЛ