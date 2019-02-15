toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО ШАХТАР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ ЛІГА ЄВРОПИ

Кінтеро відзначився божевільним голом з кута поля – відео дня

14:57 732 Читать на русском
Кінтеро відзначився божевільним голом з кута поля – відео дня
Хуан Кінтеро / Фото ФК Рівер Плейт

Південноамериканський футбол завжди вирізнявся своєю красою, колумбійський хавбек Хуан Кінтеро вкотре довів цю теорію.

Черговий шедевр народився в матчі аргентинської Суперліги між Росаріо і Рівер Плейтом.

Кардосо гарматним ударом з центра поля відзначився голом – відео дня з Кубка Лібертадорес

Колумбійський хавбек Рівер Плейта Хуан Кінтеро завдав потужного удару з району кутового прапорця, після чого м'яч за неймовірною траєкторією вразив ближній верхній кут.

Нагадаємо, віднедавна за Рівер на правах оренди виступає півзахисник львівських Карпат Хорхе Карраскаль.

Теги
Відеоновини Світ Хуан Кінтеро Хуан Кінтеро Рівер Плейт Рівер Плейт Чемпіонат Аргентини Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
14
хв
Ювентус
21:30
Фрозіноне
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук