Кінець "сухої" серії Антоні, яка тривала понад пів року, у відеоогляді матчу Ноттінгем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:2
16 квітня 22:05 - Читать на русском
Ноттінгем Форест поступився Манчестер Юнайтед в рамках 31-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Антоні 32’
Діогу Далот 76’
32’ Антоні
76’ Діогу Далот
Після кількох невдач підопічні Еріка Тен Хага повернулися на шлях перемог, вигравши вже три матчі поспіль. У них МЮ не пропустив жодного м'яча. Героєм сьогоднішньої зустрічі став Антоні, який записав у свій актив гол+пас. До слова, бразилець забив у матчі АПЛ вперше з 9 жовтня минулого року.
Манчестер Юнайтед засмутив непробивного Наваса, переграв Ноттінгем Форест і вийшов на третє місце АПЛ
Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед закріпився на третьому місці в турнірній таблиці АПЛ. Ноттінгем Форест залишився у зоні вильоту. Евертон випереджає "лісників" лише завдяки кращій різниці м'ячів.
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