Ноттінгем Форест поступився Манчестер Юнайтед в рамках 31-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Після кількох невдач підопічні Еріка Тен Хага повернулися на шлях перемог, вигравши вже три матчі поспіль. У них МЮ не пропустив жодного м'яча. Героєм сьогоднішньої зустрічі став Антоні, який записав у свій актив гол+пас. До слова, бразилець забив у матчі АПЛ вперше з 9 жовтня минулого року.

Манчестер Юнайтед засмутив непробивного Наваса, переграв Ноттінгем Форест і вийшов на третє місце АПЛ

Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед закріпився на третьому місці в турнірній таблиці АПЛ. Ноттінгем Форест залишився у зоні вильоту. Евертон випереджає "лісників" лише завдяки кращій різниці м'ячів.